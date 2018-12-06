شكرا لقرائتكم خبر عن وزير روسى: من الصعب علينا تقليص إنتاج النفط بسبب المناخ والجيولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك أن روسيا بسبب الظروف المناخية والجيولوجية من الصعب عليها تقليص إنتاج النفط أكثر من الدول الأخرى، خاصة فى فصل الشتاء".

وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال حول تسريبات للمعلومات بشأن الصعوبات التى تواجهها روسيا لتقليل إنتاج النفط - حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "بشكل عام هذا ليس تسريبًا.. لدينا فى الشتاء ظروف مناخية خاصة".

وأضاف : " لنا التخفيض أﮐﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى، بسبب اﻟظروف الجيوليوجية والمناخية، هذه هى سمات صناعة النفط لدينا، هذه ليست أخبار أو تسريبات".