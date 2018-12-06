شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، وتحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,235.92$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,237.72$،وسجلت أعلى مستوي 1,240.85$ ، وأدنى مستوي 1,234.75$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس منخفضة بحوالي 0.2% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,241.96$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، مواصلا صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تحسن مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تحسن مستويات العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،اليوم بيانات الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي ، وغدا الجمعة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية.

إيجابية تلك البيانات سوف تعزز مؤشرات قوة مسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم ، وسوف تعزز احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فى تشديد السياسة النقدية فى المستقبل القريب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 758.21 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.