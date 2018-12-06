شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر البتكوين من اختبار مستوى 3860.00 مجدداً هذا الصباح ويحافظ على ثباته دونه، ليبدأ بتقديم إشارات انعطاف هابط الآن، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، والذي يستهدف مستوى 3475.00 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 4070.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3300.00 والمقاومة 4000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط