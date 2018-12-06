شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة المكسور سابقاً، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7080، مع التذكير بأن الثبات دون 0.7277 مهم لمواصلة الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط