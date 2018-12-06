شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل ملحوظ الآن ليكسر حاجز 60.00 دولار ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي التالي عند 57.77، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 61.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط