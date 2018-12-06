شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية قوية منذ الصباح ليهاجم مستوى 51.46 ويتحرك دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي يستهدف مستوى 49.10 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 54.40 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط