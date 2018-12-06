شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على الدعم المحوري 14.35، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى سيسهّل مهمة السعر بمواصلة الانخفاض نحو هدفنا التالي المنتظر عند 13.93.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 14.73 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط