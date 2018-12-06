- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على الدعم المحوري 14.35، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى سيسهّل مهمة السعر بمواصلة الانخفاض نحو هدفنا التالي المنتظر عند 13.93.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 14.73 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .