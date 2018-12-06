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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1238.30 ويتحرك دونه الآن، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، معتمدين على ثبات الإغلاق اليومي دون المستوى المذكور، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي ليحفّز السعر على استئناف الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1208.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1220.00 والمقاومة 1250.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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