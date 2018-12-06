شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالتذبذب حول مستوى المقاومة 1.2730، ولا زلنا بانتظار تأكيد اختراق هذا المستوى أو كسر الدعم 1.2636 لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، مع الإشارة إلى أن التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدم سبب آخر للحيادية. تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2820 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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