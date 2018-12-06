شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج اليورو مقابل الدولار، والذي يحافظ على ثباته دون مستوى 1.1443، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مدعوماً بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1.1300 وتمتد إلى 1.1181.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1240 والمقاومة 1.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط