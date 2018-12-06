وزير سعوي يقول إن واشنطن "ليست في موقع" يسمح لها أن تملي على أوبك سلوكها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس أن الولايات المتحدة "ليست في موقع" يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) سلوكها. وقال الفالح قبل اجتماع لأوبك في فيينا إن واشنطن "ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل". وأضاف "لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض" الإنتاج.

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