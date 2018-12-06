وزير سعودي يؤكد أن أوبك تسعى إلى "خفض كاف" لانتاج النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير النفط السعودي خالد الفالح

صرح وزير النفط السعودي خالد الفالح الخميس أن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تجتمع الخميس في فيينا، تريد الاتفاق على "خفض كاف" لإنتاجها النفطي من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق.

وقال الوزير السعودي إن هذا الخفض الذي قد يتقرر خلال الاجتماع "يجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء" وفق النسبة المئوية لإنتاجها.