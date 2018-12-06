شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بفعل ضعف أسواق الأسهم.. والأنظار تتجه لاجتماع أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بفعل تراجع أسواق الأسهم، لكن التداولات ظلت خاملة قبيل اجتماع أوبك الذى من المتوقع أن ينتج عنه خفض فى الإمداد يهدف للتخلص من تخمة معروض دفعت الخام للانخفاض 30% منذ أكتوبر .

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض 50 سنتا أو 0.8% عن أحدث تسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 60 سنتا أو 1.1% إلى 52.29 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن أسعار النفط انخفضت بفعل ضعف أسواق المال العالمية التى شهدت تهاوى أسواق الأسهم اليوم.

ومنذ مطلع أكتوبر فقد النفط الخام نحو 30% من قيمته فى ظل ارتفاع الإمدادات ومخاوف من أن يؤدى أى تباطؤ اقتصادى إلى تراجع الطلب على الوقود.

وتجتمع أوبك فى مقرها فى فيينا اليوم لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج، وارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام 4.1% منذ منتصف 2018 إلى 33.31 مليون برميل يوميا.