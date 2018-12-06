شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى أسعار السمك البلطى اليوم الخميس 6-12-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار السمك البلطى ارتفاعا طفيفا طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم الخميس 6 ديسمبر، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -23 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29 -35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -20 جنيها، والتعابين من 40 - 140جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح ما بين 32 - 38 جنيها للكيلو.

وسعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 - 65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 120 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 360 -420 جنيهات ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 125-225 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد مابين 260 - 320 جنيها، وبلغ سعر البورى 32 - 40 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 32-40 جنيها.