شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرف اليدوية" تشارك بـ40 شركة بمعرض داكار بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات بوفد مصرى بمعرض داكار بالسنغال، حيث افتتح المعرض الخاص بالغرفة القائم بأعمال السفير المصرى بالسنغال بالإنابة والمستشار التجارى لسفارة مصر بالسنغال.

وأشارت الغرفة فى بيان صحفى لها اليوم، أنها شاركت بـ 40 شركة بالمعرض، فيما جرى ترتيبات من المسئولين المصريين للقاءات ثنائية تجمع وفد الحرف اليدوية بسكرتير عام غرفة التجارة السنغالية لتغزيز سبل التعاون المشترك مستقبلا.

وأضات الغرفة، أنها بحثت خلال الفترة السابقة سبل التعاون فيما يخص الحرف اليدوية بين مصر والسنغال، مشددة على أن السوق السنغالى واعد وجاذب للمنتجات المصرية من الحرف اليدوية، فيما ترأس وفد الغرفة وليد الدقيشى عضو مجلس الإدارة، فيما شارك بالافتتاح واللقاءات التى أجريت أميرة عبد الرحيم القائم بأعمال السفير، وفاروق بدر المستشار التجارى للسفارة المصرية.

ومن ناحية أخرى ضمت قائمة الشركات المشاركة قطاعات الأحذية والسجاد والمنسوجات، والأوانى المنزلية، والأثاث المنزلى، والملابس الجاهزة، ومنتجات الأعشاب والعطارة والعطور.