شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع قبيل انطلاق اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس قبيل انطلاق اجتماع أوبك فى النمسا لمناقشة سياسة الإنتاج ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام المنظمة بخفض الإمدادات بالاشتراك مع روسيا ، لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

بحلول الساعة 09:35جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.90$،وسجل أعلى مستوي 53.28$ ،وأدنى مستوي 51.55 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 60.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.36$ ،وسجل أعلى مستوي 61.95$ ،وأدنى مستوي 60.15$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، وصعدت عقود برنت بنسبة 0.4% ، وسط تعاملات ضعيفة لغياب السوق الأمريكية بسبب عطلة عامة فى الولايات المتحدة حدادا على وفاة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم فى العاصمة النمساوية فيينا اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك " على المستوى الوزاري لمناقشة سياسة الإنتاج فى ضوء التطورات الأخيرة بالسوق ،ويلي الاجتماع مباشرة محادثات مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا ، بهدف التوصل لاتفاق جديد لخفض المعروض العالمي بالسوق.

وكثفت المملكة العربية السعودية "أكبر منتج فى أوبك" المفوضات مع روسيا بالفترة الأخيرة للاتفاق على خفض الإنتاج لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار ، وتعارض روسيا فى الوقت الحالي إجراء خفض كبير فى الإنتاج.

وانزلقت الأسعار لأدنى مستوى فى 13 شهرا بعد تجدد المخاوف حيال تخمة المعروض العالمي بالسوق ،خاصة فى ظل ضخ كبار المنتجين مستويات قياسية من الإنتاج ، و مؤشرات على ضعف مستويات الطلب العالمي.

وتدور تكهنات حول قيام أوبك بالعودة لمستويات إنتاج عام 2016 بما يعني خفض إنتاج المنظمة من المستويات الحالية حوالي 1.2 مليون برميل يوميا ،وقد يتسع الخفض إلى 1.4 مليون برميل يوميا بمشاركة روسيا والمنتجين المستقلين.

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يسفر اجتماع أوبك عن خفض الإنتاج العالمي بالاشتراك مع روسيا ،وقال البنك ستخفض أوبك الإنتاج بحوالي 1.3 مليون برميل يوميا.