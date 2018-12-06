الان تتابع النفط ينخفض بأكثر من 3% بعد تصريحات وزير النفط السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

هوى سعر النفط بأكثر من 3% ، بعد تصريحات وزير النفط السعودي، خالد الفالح، بخفض الانتاج بأقل من المتوقع.

وكان الفالح، صرح قبل قليل، أن خيارات تقليل الإنتاج تشمل خفضا من 500 ألف إلى 1.5 مليون برميل، مشيرا إلى أن خفض الإنتاج مليون برميل سيكون كافيا لمجموعة أوبك بلس.