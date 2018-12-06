شكرا لقرائتكم بورصة «الكويت» تسجل ارتفاعاً في معدلات الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 11 ساعة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 22:00

< حققت بورصة الكويت خلال جلسة تعاملاتها أمس ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل السيولة المتداولة، وعدد الصفقات المنفذة بينما تراجعت الكمية المتداولة، إذ صعدت السيولة المتداولة الى 27 مليون دينار في مقابل 23 مليونا لليوم السابق، بنسبة ارتفاع 19 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 7.5 في المئة، الى 5060 صفقة في مقابل 4708 صفقات، بينما ارتعفت الكمية المتداولة أمس بنسبة 22 في المئة الى 129 مليون سهم في مقابل 105.6 مليون سهم اول من أمس.



أما عن أداء مؤشرات البورصة، فنجد ارتفاع مؤشر السوق الاول بنسبة بلغت 0.39 في المئة تعادل 20.92 نقطة صعودا الى مستوى 5389.96 نقطة في مقابل 5369.04 نقطة اليوم السابق، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05 في المئة تعادل 2.38 نقطة الى 4723.39 نقطة في مقابل 4725.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25 في المئة تعادل 12.72 نقطة صعودا الى 5153.69 نقطة في مقابل 5140.97 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «بنك وربة» في صدارة الأسهم الرابحة بتحقيقه أكبر زيادة نسبتها 4.81 في المئة الى 218 فلساً، من تداول 6.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.38 مليون دينار، نُفذت من خلال 318 صفقة. وسجل سهم «اهلي متحد» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 0.96 في المئة، وصولاً إلى 206 فلسات، من تداول 11 مليون سهم، بلغت قيمتها 2.27 الف دينار، نُفذت من خلال 103 صفقات، تلاه سهم «المتكاملة» بخسارة نسبتها 0.35 في المئة هبوطا الى 855 فلساً.

وسجل سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 5.41 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها الى 277 فلساً بنسبة ارتفاع 3.75 في المئة.