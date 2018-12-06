شكرا لقرائتكم هبوط مؤشري «البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 11 ساعة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 21:29

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات أمس تراجعه بنسبة بلغت 0.28 في المئة تعادل 3.65 نقطة، هبوطا الى مستوى 1322.28 نقطة في مقابل 1325.93 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع 2018 الى 0.71 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 1.36 في المئة ما يعادل 11.83 نقطة الى 858.98 نقطة في مقابل 870.81 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 21 في المئة.



أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 17.2 مليون سهم في مقابل 17.4 مليون سهم بنسبة تراجع 1.1 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 3.99 مليون دينار في مقابل 4.4 مليون دينار اليوم السابق بنسبة تراجع 9 في المئة، نفذت من خلال 61 صفقة في مقابل 98 صفقة بتراجع نسبته 38 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 12 شركة، ارتفعت شركة واحدة، وتراجعت 6 شركات ، واستقرت أسعار 5 شركات اخرى، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.1 بليون دينار بخسارة 22.3 مليون دينار نسبتها 0.28 في المئة.

وجاء قطاع الخدمات في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3.87 مليون دينار بحريني، شكلت 97 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 16.92 مليون سهم، نفذت من خلال 42 صفقة.

وجاء البنك الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 3.64 مليون دينار، نسبتها 91 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 14.42 مليون سهم، نُفذت من خلال 16 صفقة.

وجاءت المنيوم البحرين (ألبا) في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 105 آلاف دينار، نسبتها 2.64 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 178 ألف سهم، نُفذت من خلال 8 صفقات.