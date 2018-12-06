شكرا لقرائتكم الإمارات والهند توقعان اتفاق مبادلة للعملة بـ 35 بليون روبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي (رويترز) | منذ 11 ساعة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 22:35

وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة الثلثاء اتفاقية مبادلة للعملة لتعزيز الاستثمار وإتاحة التجارة المباشرة بدون استخدام الدولار أو غيره من العملات الدولية.



وقال بيان للسفارة الهندية إن اتفاق المبادلة يتعلق ببليوني درهم إماراتي أو 35 بليون روبية هندية (496 مليون دولار) بناء على ما يطلبه البنك المركزي.

وأضاف البيان «من المتوقع أن تقلص اتفاقية مبادلة العملة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة الاعتماد على العملات الصعبة مثل الدولار الأميركي»، مضيفا أن البنكين المركزيين أبرما الاتفاق.

جرى توقيع الاتفاقية، التي من شأنها أن تعطي دفعة لعملتي البلدين، بعد الاجتماع الثاني عشر للجنة الهندية الإماراتية المشتركة برئاسة وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 52 بليون دولار في 2017، بحسب البيانات الواردة من السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2015، مدد البنك المركزي الصيني اتفاقية مبادلة للعملة مع مصرف الإمارات المركزي بقيمة 5.54 بليون دولار.