شكرا لقرائتكم المصارف والاتصالات أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 11 ساعة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 21:11

سجلت 28 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 11 شركة من أصل 39 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 593 بليون ريال بخسارة 2.8 بليون ريال نستبها 0.47 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، فنجد تراجعا في معدلات الأداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 23 في المئة الى 288 مليون ريال في مقابل 374 مليون ريال لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 12 في المئة الى 10 مليون سهم، في مقابل 11.42 مليون سهم لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 13 في المئة الى 5616 صفقة في مقابل 6460 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة تراجعه بعد ارتفاعه اليومين السابقين، وخسر 0.12 في المئة تعادل 12.86 نقطة هبوطاً الى 10589.98 نقطة في مقابل 10602.84 نقطة اول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 24.25 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 5 قطاعات من أصل 11 تشملها البورصة القطرية، تصدرها مؤشر المصارف الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 1.15 في المئة الى 3874 نقطة.

وسجل مؤشر الاتصالات ثاني أكبر خسارة نسبتها 0.62 في المئة الى 1064 نقطة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة نسبتها 0.15 في المئة، ثم مؤشر العائد الاجمالي الهابط بنسبة 0.12 في المئة.

وحقق مؤشر التأمين خامس أكبر خسارة نسبتها 0.05 في المئة الى 3049 نقطة، في المقابل ارتفعت 6 قطاعات، تصدرها مؤشر العقارات بزيادة نسبتها 1.49 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر الصناعة 0.89 في المئة الى 3360 نقطة.