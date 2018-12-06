تفاهم بين كود البناء السعودي والمهندسين في مجال التدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

وقعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والهيئة السعودية للمهندسين في مدينة الرياض أمس، مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في مجال التدريب ونقل المعرفة في المجالات التي يغطيها الكود.

ووقع الاتفاقية رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء الدكتور سعد القصبي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني.

ومن المتوقع أن تغطي الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية للمهندسين ضمن هذه المذكرة، جميع جوانب كود البناء مع الأخذ في الاعتبار التحديثات الجارية.

وتشمل مذكرة التفاهم قيام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بمشاركة هيئة المهندسين بعقد الاتفاقيات اللازمة مع الجهات المرجعية في كود البناء السعودي، للإسهام في التدريب والاختبارات والشهادات وكل أوجه نقل المساهمة في توطين المادة العلمية، إلى جانب إقرار منهجيات التدريب والاختبارات على كود البناء واعتماد برمجتها الزمنية، علاوة على دراسة التقارير الواردة من الهيئة السعودية للمهندسين حول برامج هذا المسار ومراجعتها ومناقشتها وطلب التعديل أو التصحيح أو التطوير.

فيما ستكون الهيئة السعودية للمهندسين هي المظلة التي تنفذ من خلالها كل برامج التدريب على كود البناء، وهي الجهة المعنية بالإعلان وتحديد موعد انعقاد الدورات وأماكنها وشروطها، إلى جانب تحديد التكاليف ورسوم التسجيل لكل دورة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية، إضافة إلى تنفيذ إجراءات التسجيل وتحصيل الرسوم من المشاركين في البرامج.