غرفة الشرقية تكرم مجلس إدارتها السابق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الدمام كرمت غرفة الشرقية مجلس إدارتها السابق برئاسة عبدالرحمن العطيشان في حفل رعاه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف مساء أمس الأول، وذلك في حفل الاستقبال السنوي للغرفة وسط حضور كثيف من رجال الأعمال من مختلف القطاعات، وممثلي الشركات الكبرى وبعض المؤسسات الاجتماعية، ومراسلي وسائل الإعلام المحلية، وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إلى أن الحفل السنوي فرصة سنوية للالتقاء مع أمير المنطقة سعود بن نايف والاستماع لتوجيهاته، لافتا إلى أن تكريم المجلس السابق لمسة وفاء لمن أسهم في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة.



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