شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يطلق عمليات المدفوعات للبطاقة الوطنية "ميزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك التجاري الدولى-مصر – أكبر بنك قطاع خاص مصري – عن إطلاق المعاملات البنكية الإلكترونية باستخدام بطاقة الخصم الوطنية "ميزة" عبر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS) التابعة للبنك. وتعد بطاقات "ميزة" هى إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر.

وقال محمد فرج، الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجاري الدولي – مصر "يأتى إطلاق البنك التجاري الدولي-مصر للمدفوعات الإلكترونية الخاصة لبطاقة "ميزة" في إطار جهود البنك المستمرة لدعم خطة الدولة من أجل توسيع قاعدة المدفوعات الالكترونية بين فئات الشعب المختلفة، وذلك انطلاقًا من دور البنك الريادي في مجال المدفوعات الالكترونية بالقطاع المصرفي".

ويكرس البنك التجاري الدولي-مصر جهوده من أجل توفير تجربة بنكية متطورة لعملائه من خلال أحدث المنتجات الالكترونية التي تيسر إجراء المعاملات الالكترونية، حيث قام البنك مؤخرًا بإضافة اصدارين جديدين من نوعية ماكينات الصراف الآلي تتضمن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية وذلك في إطار خطة البنك لتطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن عن إصدار بطاقات "ميزة" في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز الشمول المالي مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية حيث يتمكّن حاملي بطاقات "ميزة" من الحصول على المدفوعات الخاصة بهم وكذلك إجراء معاملات إلكترونية وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة. ويستهدف البنك المركزي المصري إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات.