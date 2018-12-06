شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يلتقى وفدا أيرلنديا لبحث التعاون فى مجالات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، بات برين وزير التجارة والصناعة والتشغيل والاستثمار الأيرلندى والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون فى المجالات الصناعية والاستثمارية المختلفة، وللإطلاع على رأى القطاع الخاص والقطاع الصناعى فى الاستثمار من حيث المناخ والفرص المتاحة للاستثمار فى مصر، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس.

واستعرض السويدى المستجدات على مناخ الاستثمار فى مصر بما تضمنه من إصلاحات اقتصادية وتشريعية قامت بها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية بكل جدية وجرأة بما يجعل من مصر واحدة من أفضل الوجهات للاستثمار، الأمر الذى تعزز بتقارير دولية عن تطور الإقتصاد المصرى والآفاق الإيجابية لنموه وإزدهاره.

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفير الأيرلندى فى مصر ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية ورئيس الترويج للاستثمار الأيرلندى وأعضاء الوفد المرافق من رجال الأعمال والصناعة الأيرلنديين، والذين قاموا بزيارات ولقاءات مع عدد من الجهات والمؤسسات النظيرة لهم فى مصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالبنوك وصناعة الأدوية والصناعات الزراعية والصناعات الغذائية ومجال خدمات الطيران.

وفى ضوء الزيارة اتفق الحاضرون على يكون هناك زيارة أكثر توسعاً فى العام القادم لاتخاذ خطوات جادة وسريعة تجاه تعظيم التعاون والتبادل التجارى بين مصر وأيرلندا.