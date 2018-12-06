شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تطلق النسخة التجريبية للموقع الإلكترونى "قيم خدماتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، النسخة التجريبية من الموقع الإلكترونى قيم خدماتك www.rateyourservices.gov.eg، والذى يساعد المواطن على تقييم الخدمات الحكومية التى يحصل عليها.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار.

من جانبها أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن موقع قيم خدماتك يعد بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه اكثر فاعلية لأنشطة التنمية، وانتهاج كل ما من شأنه أن يزيد من تمكين المواطن والمجتمع المصرى مع توسيع مساحة المشاركة الفعلية للمواطنين، معلنة أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيتم أطلاق الموقع فى نسخته النهائية بالإضافة إلى إتاحة هذه الخدمة على تطبيق المحمول.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الهدف من الموقع يتمثل فى وضع آلية ممنهجة لقياس جودة الخدمات داخل الجهاز الإدارى للدولة من أجل تحفيز عملية التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، وذلك من خلال تقييم المواطنين لجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضمان حق المواطن فى تلقى خدمة ذات جودة عالية وذلك للعمل على إرساء مبدأ الشفافية والحد من الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، تعميق التواصل مع المواطن وإشراكه فى عمليات اتخاذ القرار، إزالة المعوقات التى تواجه المواطن للحصول على الخدمات الحكومية، هذا بالإضافة إلى إتاحة الإحصاءات التى توضح المشاكل الإدارية للعمل على حلها، مع إتاحة الفرصة لمقدمى الخدمات للتغلب على نقاط الضعف فى تقديم الخدمة ومحاولة الارتقاء بالأداء.

وتتمثل المعايير الأساسية للتقييم فى بيئة وموارد العمل وهى البيئة المحيطة بمكان تقديم الخدمة، نظام التواصل مع المواطنين وهى الآلية المتوفرة لسماع آراء وشكاوى المواطن فيما يتعلق بالخدمة المقدمة، مراقبة سير العمل وهى الوسيلة التى يستخدمها مدير الوحدة للإطلاع على ما يدور بالوحدة خلال اليوم كوجود المدير بين الموظفين لمتابعة سير العمل، المعلومات والبيانات ويقصد بها حق متلقى الخدمة فى الوصول إلى المعلومات اللازمة لتأدية الخدمة بسهولة ويسر وتحتوى المؤشرات الخاصة بهذه المعايير على آليات عرض المعلومات وتصنيف المعلومات الضرورية لضمان سهولة تلقى الخدمات، كذلك من ضمن معايير التقييم سلوكيات مقدم الخدمة من حيث المعاملة اللائقة مع المواطن كما هو منصوص عليها فى مدونة السلوك الوظيفى ويتضمن هذا الحيادية فى المعاملة والحماس والدقة والحفاظ على الخصوصية، ويتم تقييم المعايير بشكل مفصل من خلال المعايير الفرعية للتقييم، وتعرض نتائج تلك التقييمات فى صورة تقارير واحصائيات على متخذى القرار للتعرف على الأماكن التى بحاجة إلى تحسين ومتابعتها.

ويبدأ الموقع بعرض أكثر 6 جهات حكومية يتعامل معها المواطن بشكل يومى وهى مكاتب الصحة، المراكز التكنولوجية للأحياء، مكاتب التموين، الأحوال المدنية، وحدات المرور، والإدارات التعليمية، ويقوم الموقع بعرض تقارير عن المراكز الأعلى تقييما والمراكز الأكثر تقييما كحافز للمراكز لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف.

ويمكن للمواطن ارسال مقترحاته التى تساعد على تطوير الموقع تمهيدا لاطلاقه فى نسخته النهائية على صفحة قيم خدماتك Rate your services على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، ويرتبط صندوق المقترحات والشكاوى المتاح على الموقع مباشرة بالبوابة الالكترونية لشكاوى رئاسة مجلس الوزراء وذلك تفعيلا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وبالنسبة للخدمات الأعلى تقييما الموجودة على صفحة الموقع حاليا هى فى مكاتب الصحة وتضم رعاية طفل قلته، ثلاثة وعشرون يوليو، سندوه، عرب العليقات، عرب العيايدة، وفى المراكز التكنولوجية والأحياء مركز كفر الشيخ، مدينة ابو تشت، مدينة نجع حمادى، مدينة الخانكة، حى روض الفرج، وفى مكاتب التموين حصلت مكاتب طوسون وبساتين رابع وبساتين ثان والمنشية والعامرية على أعلى تقييم، وفى الأحوال المدنية نجد السجلات المدنية بكرموز والجمرك والصف والعمرانية وقها، ووحدات المرور الأعلى تقييما هى الأجرة المطورة والشروق والخانكة والقناطر الخيرية وقليوب، وبالنسبة للإدارات التعليمية فجاءت إدارات بولاق الدكرور والبدرشين وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وابو النمرس الأعلى تقييما.

أما بالنسبة للخدمات الأكثر تقييما الموجودة على موقع قيم خدماتك حاليا تمثلت فى مكاتب الصحة وتضم صحة الأزبكية والبحيرة والشنابلة والرديسة قبلى والتبين أول، وفى المراكز التكنولوجية والأحياء نجد مدينة العريش ونجع حمادى وحى الساحل وحى الشرابية وحى المطرية هى الأحياء الأكثر تقييما، وفى مكاتب التموين جاءت مكاتب بساتين ثالث وبساتين رابع والعامرية والقلج وأبو قير، فيما جاءت بالأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية وإدارة الأحوال المدنية بالجيزة والسجل المدنى بقصر النيل والسجل المدنى بالبساتين والسجل المدنى بمدينة 15 مايو الأكثر تقييما، وفى وحدات المرور نجد وحدات التبين والعتبة والحوامدية وبين السرايات والعبور، وفى الإدارات التعليمية تمثلت الإدارات الأكثر تقييما فى المطرية، مدينة السلام، شبين الكوم، روض الفرج.