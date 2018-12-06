شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" تبحث تسجيل الشركات المصرية للمشاركة بمشاريع الكويت 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والافريقية والموسطية مع نظيره الشيخ على الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى وذلك على هامش اجتماع أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة التى عقدت بالكويت برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، وسامح شكرى وزير الخارجية المصرى.

وقال أحمد الوكيل، فى بيان له اليوم، إنه التوافق على العديد من أوجة التعاون الاستثمارى والتجارى والانمائى والذى ادرج بتوصيات اللجنة المشتركة وتضمن قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالسعى لتسجيل الشركات المصرية فى مشاريع الكويت 2030 الذى تتجاوز موازنتها 100 مليار دولار فى العديد من مشروعات البنية التحتية، وكذا خلق تحالفات للشركات المصرية مع نظرائهم الكويتين اعادة اعمار العراق والمشاريع الزراعية والصناعية.

واضاف الوكيل أنه تم التشديد على تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاستمرار فى تبادل الفرص التجارية والاستثمارية بشكل دورى بين الغرف التجارية من كلا البلدين، مع تبادل أحدث التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع التجارى والتعديلات التى طرأت عليها فور صدورها.

واوشار الوكيل إلى أنه تم الاتفاق على خلق آلية لتلقى مشاكل المستثمرين والسعى لحلها من خلال الجهات التنفيذية فى الجانبين مع قيام الغرف بالتوفيق لفض المنازعات التجارية التى تحدث جراء التعاقدات الثنائية، ثم التحكيم اذا لزم الامر قبل اللجوء للقضاء.

وأضاف أنه سيتم التعاون فى إقامة المعارض المتخصصة التى تقام فى كلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية فى كلا الجانبين، كما ستشارك الكويت بوفد عالى المستوى فى ملتقى مصر الاستثمارى الرابع فى الفترة من 8 الى 10 فبراير القادم والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس ادارات اتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والمتوسطية لتعظيم النتاج وتفعيل التعاون الثلاثى.

وأشاد رئيس الغرف التجارية بالدعم المقدم من الشيخ على الغانم رئيس غرفة الكويت الذى وافق على مشاركة اكثر من 200 شركة مصرية المصرية فى مؤتمر اعادة اعمار العراق فى بداية هذا العام ليكون اكبر وفد بالمؤتمر الذى شارك به اكثر من 2000 شركة من مختلف دول العالم.

وشدد الوكيل فى كلمته التى القاها اثناء اللجنة الوزارية المشتركة على الدعم الدائم والتعاون القوى بين الاتحادين ومنتسبيهم على المستوى الثنائى وفى الاتحادات الاقليمية والدولية وفى كافة المحافل والذى يتاتى فى اطار العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والكويت حكومة وشعبا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية و حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودعمهما الدائم .

من جانبه أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على ضرورة التوافق على تنمية التعاون بين شركات الجانبين لخلق تحالفات مشتركة للدخول إلى أسواق دول ثالثة خاصة فيما يخص إعادة اعمار الدول العربية الشقيقة ومشاريع البنية التحتية فى افريقيا، وكذا التصنيع المشترك للتصدير إلى الدول التى تجتمع مصر معها فى اتفاقيات تجارة حرة خاصة فى افريقيا والاتحاد الاوروبى والتى تتجاوز 1,8 مليار مستهلك خاصة مع رئاسة احمد الوكيل لاتحاد الغرف الافريقية الذى يجمع اكثر من 60 مليون شركة واتحاد غرف البحر الابيض الذى يتضمن 18 مليون شركةة وذلك فى مجالات التجارة والصناعة والخدمات والمهن.

واوضح عز أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة كمصدر للاستثمار فى مصر، والثالثة عربياً وذلك من خلال 1166 شركة بإجمالى 3.76 مليار دولار واذا اضيف لها الاستثمارات المتراكمة والعقارية تتجاوز 15 مليار دولار وتتضمن الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، والبنوك، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية بالكويت 1,1 مليار دولار، تركزت معظمها فى مجالات البناء والتشييد، والخدمات.

واشار الى أن التبادل التجارى تجاوز 3 مليار دولار فى العام الماضى منها 500 مليون دولار سلع غير بترولية والتى تضاعفت ثلاثة مرات خلال الاربع سنوات الماضية، كما تستقبل مصر سنويا حوالى 110 ألاف سائح كويتى بإنفاق إجمالى يتجاوز 600 مليون دولار سنويا كما ان هناك 150 الف مصرى يقيمون فى الكويت بخلاف 445,798 عامل مصرى بالكويت