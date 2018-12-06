شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات رابع جلسات الأسبوع على تراجعات تفوق الواحد بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس في ظلال تلاشي آمال المستثمرين في إيجاد حل سريع للحمائية التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانحصار تفاؤل الأسواق بتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج لهدنة تجارية سيواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المقبل.

وذلك مع الضبابية حيال تفاصيل الاتفاقية التجارية التي تم إبرامها بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج خلال اجتماعهم الأخير على هامش قمة العشرين، وفي أعقاب التقرير التي تطرقت إلى إلقاء القبض على المديرة المالية العالمية لشركة التقنيات التكنولوجية الصينية هواوي تكنولوجيز في كندا والتي من الممكن تسليمها إلى واشنطون التي تتهمها بخرق عقوباتها الاقتصادية على طهران.

مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاضاً بنسبة 1.62% وليخسر 1.62 نقطة ويصل إلى المستوى 1,613.97، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد تراجع بنسبة 1.84% ليخسر هو الأخر 404.35 نقطة ويصل إلى المستوى 21,514.98.

كما تشهد مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.60% ليخسر 52.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,199.89. وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.27% ليخسر هو الأخر 33.52 نقطة ويصل إلى المستوى 2,616.28.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد تراجعاً بنسبة 2.71% ليخسر 727.82 نقطة ويصل إلى المستوى 26,091.86. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية انخفاض بنسبة 1.31% ليخسر هو الأخر 27.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,073.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.15% ليخسر 13.35 نقطة ويصل إلى المستوى 8,768.18، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.53% ليخسر هو الأخر 30.25 نقطة ويصل إلى المستوى 5,638.10.