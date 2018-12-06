شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة مصانع أدوية جديدة بالسعودية لرفع الإنتاج 30% في 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت السعودية أن تدخل عشرة مصانع أدوية جديدة في دائرة الإنتاج بالسوق خلال العامين المقبلين، ما يرفع حجم الإنتاج المحلي 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار فيصل الدايل، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، إلى أن المصانع الجديدة سترفع عدد مصانع الأدوية العاملة حاليا البالغ عددها 20 مصنعا، إلى 30 مصنعا.

وأوضح الدايل أن القطاع الخاص الطبي يستهلك 60% من الإنتاج المحلي، في حين يستهلك القطاع العام 40% من هذه الأقراص أو الحبوب، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن حجم التصدير للأسواق الخارجية لا يتجاوز 10% من حجم الإنتاج المحلي، نتيجة الطلب العالي في السوق المحلية.

وبين، أن التصدير الآن يتم لنحو 20 دولة أغلبها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تستهدف المملكة الأسواق الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

وتسعى الشركات بالمملكة ولاسيما المدرجة بالسوق المالية لزيادة إنتاجها وفق قدارتها حيث أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن بدء الانتاج التجاري بتاريخ 16 سبتمبر من العام الجاري، لخطي الاقراص والسوائل من المرحلة الأولى.

كما وقعت شركة تابعة لـ"الكيميائية السعودية" أيضا اتفاقية مع شركة "نوفارتس" الدوائية العالمية، تستهدف تصنيع منتجات دوائية لعلاج مرضَي السكر وضغط الدم في المملكة.

وفي مارس الماضي، كشفت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن اعتزامها التعاون مع شركة (أسترازينيكا البريطانية)، بهدف الاستثمار ونقل التقنية وتصنيع مجموعة من المستحضرات الصيدلانية ضمن مشروع إنتاج أدوية الأمراض السرطانية.