شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يسجل أعلى مستوياته في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إلى 55.2 في نوفمبر الماضي من 53.8 في أكتوبر 2018.

وأشارت بيانات المؤشر والتي اطلعت عليها "أخبار اليوم" إلى أن المؤشر سجل بذلك أعلى قراءة له في العام 2018.

وأوضحت البيانات أن كلا من الإنتاج والطلبات الجديدة شهد زيادة بمعدل أسرع في شهر نوفمبر.

وأشارت البيانات إلى أن نمو طلبات التصدير الجديدة كان أقوى في شهر نوفمبر مما كان عليه في الأشهر الأخيرة.

وبنهاية الربع الثاني من العام الجاري، سجل مؤشر مديري المشتريات للمملكة صعودا إلى 55 وذلك في يونيو الماضي من 53.2 في مايو 2018 مدفوعا بتحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة لأعلى مستوياته في 6 أشهر.

وكانت نتائج المؤشر قد أظهرت في شهر أبريل الماضي هبوطها لأدنى قراءة منذ إطلاق المؤشر في 2009 بسبب انكماش الطلبات الجديدة، إضافة الى تراجع طلبيات التصدير للشهر الثالث على التوالي.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أنه لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.