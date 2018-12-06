شكرا لقرائتكم خبر عن 41مليون ريال زيادة فصلية بحجم التأمين على الممتلكات بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات بالسعودية بنسبة 12.6% بزيادة بلغت 41.28 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 369.44 مليون ريال مقابل 328.15 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع نصيب التأمين على الممتلكات من إجمالي نشاطات التأمين إلى 4.27% للربع الحالي مقارنة بنحو 3.98% خلال الفترة ذاتها من عام 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفعت المطالبات المتكبدة خلال نفس الفترة بنحو 10.5% لتصل إلى 31.57 مليون ريال، في حين بلغ خلال الفترة ذاتها من العام 2017 نحو 28.56 مليون ريال.

ووصل إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى نحو 1.42 مليار ريال، وأما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي فبلغ نحو 1.45 مليار ريال.

وتراجع إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات بالسعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.4%.

وكانت أقساط التأمين على الممتلكات قد تراجعت خلال العام الماضي 2017 إلى نحو 1.71 مليار ريال من نحو 1.83 مليار ريال خلال العام الذي سبقه 2016 .