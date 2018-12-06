شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تتوقع تسارع نمو اقتصاد إماراتي أبوظبي ورأس الخيمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة فيتش للتنصيف الائتماني أن تصل نسبة النمو لإجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي إلى 2.5% في 2019، ورجحت أن تحقق حكومة الإمارة فائضاً مالياً يصل إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل.

كما توقعت أن تحقق الإمارة فائضا بالحسابات الجارية يصل إلى 3.7%، وأن تبلغ قيمة صافي الأصول السيادية الخارجية للعاصمة نسبة 193% وكل ذلك من الناتج المحلي لها العام المقبل.

وتوقعت الوكالة من جهة أخرى أن ينمو اقتصاد رأس الخيمة بمعدل 3.5% في العام المقبل، مشيرة إلى أنها منحت الإمارة ذاتها تقييم "A"، بحسب صحيفة الخليج.

وثبتت وكالة التصنيف العالمية فيتش في تقرير لها صدر نهاية الشهر الماضي التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية قد ثبتت تصنيف إمارة أبوظبي عند الدرجة "AA/‏A-1+"، وهي درجة مرتفعة على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.