شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز"تكشف عن توقعات إيجابية للبنوك الإماراتية مع اقتراب "إكسبو2020" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن هناك العديد من العوامل من الممكن أن تصب إيجاباً في صالح بنوك الإمارات وبعض بنوك دول الخليج بالمرحلة المقبلة، ومن بينها اقتراب موعد استضافة "إكسبو 2020 دبي".

وبينت الوكالة بتقرير حديث لها أن بنوك الإمارات حافظت على مستويات أداء إيجابية، وتوقعت أن تحافظ على أداء إيجابي في الفترة المقبلة، على ضوء التحسن بأسعار النفط، بحسب صحيفة الخليج.

وأوضح اتحاد مصارف الإمارات في تقرير سابق له أن الزيادة في أسعار النفط وعوائد ضريبة القيمة المضافة، ودعم التنوع الاقتصادي، والتجهيز لمعرض إكسبو 2020 ستسهم جميعها في تعزيز وضع القطاع المصرف الإماراتي معدلات نمو أفضل خاصة في الودائع والائتمان.

ومعرض إكسبو الدولي 2020 ، فازت الإمارات باستضافته في مدينة دبي، في ختام دورات التصويت التي شارك فيها مندوبو المكتب الدولي للمعارض باجتماع عقد في باريس.

ويعد معرض "إكسبو الدولي" أحد أكبر الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.

وكان عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، قد توقع في وقت سابق أن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري وذلك بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية " IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.