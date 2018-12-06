شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إدراج أسهم زيادة رأسمال "مصرف عجمان" بسوق دبي المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر سوق دبي المالي إدراج أسهم زيادة رأس مال مصرف عجمان بواقع 419.67 مليون سهم، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري.

وأفاد سوق "دبي" المالي، بأنه قد تم إضافة الأسهم الجديدة في حسابات المساهمين الخاصة لدى أمناء الحفظ أو أعضاء التداول أو لدى المقاصة، وذلك تبعاَ للتعليمات الواردة من المصدر.

وجدير بالذكر أنه بحلول نهاية فترة الاكتتاب، تم تغطية كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي بلغ عددها 419.677 مليون سهم، بسعر إصدار يبلغ درهما واحدا لكل سهم، بهدف زيادة رأس المال إلى 2.1 مليار درهم.

وأكد المصرف، في بيان سابق، على أن المبلغ الذي تم جمعه من الاكتتاب سيعزز قاعدة رأس ماله ويساعده في التوسع بقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الوقت نفسه.

وكان مجلس إدارة المصرف قد قرر تمديد فترة الاكتتاب في أسهم زيادة مال مصرف عجمان لمدة خمسة أيام عمل إضافية انتهت في نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الماضي، وذلك بعد تمديد تمديد فترة الاكتتاب لمدة خمسة أيام عمل إضافية انتهت في نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 7 نوفمبر الماضي.

ويذكر أنه كان من المقرر انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لمصرف عجمان، بنهاية تداول جلسة يوم الأربعاء، الموافق 31 أكتوبر 2018.

هذا وحقق المصرف صافي أرباح، خلال الربع الثالث من 2018 بلغ 40.8 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 39.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وارتفع صافي أرباح المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 ليصل إلى 119.8 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 94.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.