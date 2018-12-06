شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تدخل في اتفاقية مُلزمة مع "الصحراء" لإتمام صفقة اندماجهما المُحتمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت سبكيم العالمية عن دخولها في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وتقترح سبكيم والصحراء، وفق بيان لهما على سوق "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

ويُشار إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات.

وعند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.

وبناءً على ذلك تقوم سبكيم بالإعلان عن نيتها المؤكدة بمباشرة الصفقة وفقاً للمادة 17(هـ) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

وتوقع أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم العالمية المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من هيئة سوق المال لإتمام عملية الاندماج مع شركةالصحراء للبتروكيماويات خلال شهر فبراير 2019.

وكانت سبكيم قد أعلنت، في مارس الماضي، عن أن الكيان الناتج عن اندماج كل من سبكيم والصحراء، في حال اكتمال عملية الاندماج، سيكون بالمرتبة الرابعة من حيث رأس المال بقيمة 8.06 مليار ريال وذلك بين شركات البتروكيماويات بالسوق السعودي والتي يبلغ عددها 15 شركة.

وستسهم الصفقة المحتملة في تعزيز القدرة التنافسية والإمكانيات المتكاملة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء بهدف تحقيق فوائد تجارية وتشغيلية وعملية.

كذلك تعزز الصفقة من الكفاءة والقدرة الإنتاجية للأصول الصناعية القائمة في مدينة الجبيل لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء.