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شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر النحاس – تحليل -6-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
لا جديد لدى سعر النحاس بتقديمه لتداولات جانبية متكررة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي وليتقرب بذلك من مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 2.7300, قد يضطر السعر خلال الفترة القريبة لاختبار دعم القناة الصاعدة والمستقر حول 2.6900 قبل تجديده لأي هجوم صاعد جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7900 و 2.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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