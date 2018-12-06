شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالزحف السلبي– تحليل - 6-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البلاتين منذ الفترة الأخيرة بتقديم زحف سلبي ليقترب بذلك من الهدف المتمركز عند 775.00 والمتوقع سابقا, نلاحظ حاليا تمركز المتوسط المتحرك 55 حول مقاومة القناة الهابطة الرئيسية والمتمثلة بمستوى 906.00 ليؤكد بذلك احتجاز السعر ضمن النطاق الهابط ليدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

لذلك نشير إلى أن نجاح السعر بكسر الحاجز الحالي فإن ذلك سيفتح الباب أمامه لتحقيق المزيد من الأهداف السلبية والتي قد تمتد نحو 748.00 وصولا نحو 660.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 748.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط