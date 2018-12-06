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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصمد فوق الدعم- تحليل - 6-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتقديمه إغلاق إيجابي جديد فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 142.70 تقريبا ليزيد بذلك من فرص تجديد المحاولات الإيجابية خلال الفترة الحالية, ففي حال اكتساب السعر لعزم إيجابي جديد فإن ذلك سيؤكد اندفاعه فوق الحاجز الأولي المستقر حول 144.05 ومن ثم لننتظر وصوله نحو 146.15.
نكرر التنويه إلى أن تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الرئيسي المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤكد انتقال السعر لمسار سلبي جديد وليبدأ باستهداف مستويات سلبية إضافية بوصوله نحو 141.80 و 136.65 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 142.70 و 144.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الرئيسي
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