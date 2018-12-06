شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يزيد من فرص السلبية- تحليل - 6-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 128.25 ليزيد بذلك من فرص سيطرة الميل الهابط خلال الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى على توقعنا السلبي والذي يستهدف بشكل أولي كسر مستوى 127.50 ليزيد من فرص الوصول نحو 126.80 و 126.15 خلال الفترة القادمة. هبوط مؤشر ستوكاستيك بشكل حاد واستقراره دون مستوى 50 يؤكد اكتساب السعر لعزم سلبي جديد ليزيد من فرص تشكيله لهجوم سلبي قوي وليبدأ باستهداف المستويات السلبية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.25 و 126.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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