شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم بي إم دبليو يتصدى للضغوط السلبية- تحليل - 6-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر السهم ضمن فناة رئيسية هابطة واستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للضغوط السلبية إلا أننا نلاحظ بدء تشكيل السعر لارتداد إيجابي نظرا لمواجهته لدعم محوري تاريخي عند 71.35 تقريبا.

فثبات الدعم المحوري سيؤكد استعداد السعر لبناء ارتداد صاعد قوي خلال الفترة القريبة لنتوقع بذلك استهدافه لمستوى 79.10 ومن ثم ليحاول الوصول نحو محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 82.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 73.05 و 79.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد