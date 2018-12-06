الان تتابع النفط يهبط بفعل ضعف أسواق الأسهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس انخفضت أسعار النفط اليوم، بفعل تراجع أسواق الأسهم. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض 50 سنتا أو 0.8 بالمئة عن أحدث تسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 52.29 دولار للبرميل.

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