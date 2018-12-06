شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الرقمية الايتكوين من الأدنى لها في أسبوعين لأعلى حاجز 30$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بأكثر من الاثنين بالمائة أو بقرابة 1$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حينما حققت الأدنى لها في أكثر من سبعة عشرة شهراً، وذلك ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 05:42 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.53% إلى مستويات 30.001$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 29.304$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 30.119$، بينما حققت الأدنى لها في أسبوعين عند 28.000$.

هذا قد وعدت مجموعة العشرين عقب اجتماعها في نهاية الأسبوع الماضي بتنظيم تداول الأصول الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل المالي للمجموعة، ونود الإشارة لكون قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للعملات الرقمية التي حققت في مطلع هذا العام مستويات قياسية، أدى في نهاية المطاف لدخول الأصول الرقمية في موجة بيوع موسعة خلال العام الجاري.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية ستكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية ستحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن العديد من المصارف تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ونود الإشارة لكون لاجارد قد طالبت مسبقاً بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة.

ويذكر أن العملة الرقمية اللايتكوين تكبدت الشهر الماضي سابع خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، في ظلال موجه البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية منذ مطلع هذا العام والتي اتسعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة وبالأخص في الأسبوع قبل الماضي حينما تراجع اللايتكوين بقرابة 26% موضحة أسوء أداء أسبوعي لها منذ الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي.

هذا وقد تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وذلك قبل أن تحقق في 19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى له في أكثر من سبعة عشرة شهراً عند 27.726$.