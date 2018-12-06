شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام"أسمنت الشمالية": ألف طن إنتاجنا من الأسمنت الأبيض وبدأنا البيع لدول أسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبيد بن سعد السبيعي، مدير عام شركة أسمنت الشمالية السعودية، إن حجم إنتاج الشركة في مشروع الأسمنت الأبيض قد وصل إلى نحو ألف طن.

وتوقع السبيعي في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية أن تغطي شركته جزءاً من احتياجات الأسمنت التي يتم استيرادها بالمملكة حاليا.

وأشار إلى أن الإنتاج في المرحلة الثانية من مشروع أسمنت الشمال سيصل إلى 1500 طن.

ورجح أن تغطي أسمنت الشمال بين 30% إلى 40% على الطلب الداخلي من الأسمنت الأبيض، مبيناً أن حجم استهلاكه في المملكة يتراوح بين 550 إلى 600 ألف طن سنوياً.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم تصدير الفائض للأسواق المجاورة والتي لا تضم مصانع للأسمنت الأبيض، مثل الأردن والعراق والضفة الغربية.

وبين أن الشركة بدأت البيع لبعض دول آسيا، وهي بنغلاديش، والهند، وأستراليا، وتعتزم التوجه للسوق الأمريكي.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد سياسة الدخول التدريجي للأسواق للاستفادة من الميزة النسبية للأسعار.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نهاية الشهر الماضي مشروع خط إنتاج مادة الأسمنت الأبيض، وتحويل جزء من إنتاج شركة أسمنت المنطقة الشمالية والذي سيسهم بسد النقص الحاصل في السوق السعودية، وذلك بتكلفة 565 مليون ريال.

وتم تقدير استهلاك السعودية في 2018 بـ 600 ألف طن سنويا من مادة الأسمنت الأبيض حيث استوردت السعودية 400 ألف طن سنويا من مادة الأسمنت الأبيض.

يشار إلى أن الشركة على صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، تحولت بنتائجها المالية لتسجيل خسائر بلغت 238.5 ألف ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 37.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.