شكرا لقرائتكم خبر عن نمو مؤشر القطاع الخاص بالإمارات في نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن ارتفاع من 55 نقطة في شهر أكتوبر الماضي إلى 55.8 نقطة في شهر نوفمبر 2018.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن التحسن بالمؤشر يؤكد نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالدولة والذي جاء من الزيادات القوية والمتسارعة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأضاف أن تلك العوامل زيادة الإنتاج وزيادة الطلبات الجديدة، إلى جانب النشاط التسويقي والترويجي.

وشهدت الأعمال الجديدة زيادة بأعلى مستوى منذ شهر يونيو، كما تسارع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

ولفت المؤشر إلى أن تخفيضات الأسعار ساعدت الشركات في تأمين أعمال جديدة خلال شهر نوفمبر.

كما انخفضت أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر 2009، وربط أعضاء اللجنة بين هذا الانخفاض وبين الضغوط التنافسية.

ازداد النشاط الشرائي بحدة في شهر نوفمبر، حيث استجابت الشركات لزيادة احتياجات الطلبات الجديدة والإنتاج.

وبالرغم من ذلك، فلم يتغير إجمالي مستوى المخزون، ما يشير إلى أن الشركات لم ترغب في الاستثمار في سلع مستلزمات الإنتاج إلى أن يحتاجوا إليها فعلياً.

وظل التفاؤل بشأن الإنتاج المستقبلي قريباً من أعلى مستويات السلسلة، رغم أن المؤشر قد انخفض بشكل متواضع منذ شهر أكتوبر.

وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن استمرار نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية سبتمبر الماضي.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أنه لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، أمّا القراءة الأعلى عن 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.

وكان تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في أبريل الماضي قد توقع أن يتعافى نمو القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات خلال عام 2018 ليبلغ 2.7%، ثم يواصل تعافيه ليصل إلى 3% في 2019 وذلك بدعمٍ من التحسن المتوقع في التجارة العالمية.

وكانت مجموعة فرانكلين تمبلتون للاستثمار "الشرق الأوسط" قد توقعت في وقت سابق أن تنخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة والبالغة 30% حالياً خلال العام الجاري نتيجة النمو القوي للقطاع غير النفطي، والمقدر بنحو 3.4% في 2018.

وكان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع مؤخرا أن يحقق اقتصاد الإمارات قفزة بالنمو في 2020 تصل إلى 4% مع استضافة معرض "إكسبو" العالمي.