الان تتابع ارتفاع مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابو ظبي -الخليج 365: ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمختص بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط من 53.8 بأكتوبر 2018 إلى 55.2 في نوفمبر من العام ذاته مسجلاً أعلى قراءة له هذا العام. وجاء هذا الارتفاع في المؤشر نتيجة نمو طلبات التصدير الجديدة.

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