بالأسعار والصور .. عروض كازيون تنتهي 10 ديسمبر

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم أعلنت سلسلة كازيون عن عروض جديدة ، سارية حتى 10 ديسمبر، بجميع الفروع. العروض تشمل قسم الألبان وقسم الفواكه بالإضافة لقسم اللحوم وأيضاً الأجهزة المنزلية والكهربائية.

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