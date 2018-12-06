شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل الارتفاع - تحليل صباحي - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 20.92 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .

ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 5384.58 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5425.74 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5360.00 ومستوى المقاومة 5425.74 .