شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -21.49 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .

ولذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8038.59 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7702.25 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 8038.59 .