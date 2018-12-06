شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين مزيد من الميل الهابط ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 25.00، ويضغط سلباً على دعم القناة اللحظية الهابطة ليعزز فرص امتداد الموجة الهابطة خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 20.00 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 33.10 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 33.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط