شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يستمر بالزحف السلبي – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل مزيد من الميل الهابط الطفيف في طريقه نحو هدفنا السلبي الرئيسي الذي يتواجد عند 0.24، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.42 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط